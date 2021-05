Freital

In Freital-Hainsberg ist am Dienstagnachmittag ein Rollstuhlfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Mann war mit seinem Elektrorollstuhl auf einem Weg am Flußufer unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 71-Jährige gegen 17 Uhr in die Rote Weißeritz. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Wieso der 71-Jährige vom Weg abkam, wird vom Verkehrsunfalldienst untersucht.

Von fkä