Halle

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg ist in der Nacht zu Dienstag der Fahrer eines Sattelzugs gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ist die A9 in Fahrtrichtung München nach dem Unfall derzeit noch gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelzugfahrer gegen 3.30 Uhr auf ein Winterdienst-Fahrzeug aufgefahren, das einen Schwerlasttransport mit technischem Defekts absicherte.

Dabei wurde das Streufahrzeug in die Böschung gedrückt und kippte um. Der Sattelzugfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen dauern die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr derzeit noch an.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Weißenfels von der Autobahn geleitet. Dadurch gibt es laut Verkehrsinformationsdienst Stau bis zum Kreuz Rippachtal, auch auf den Umleitungsstrecken.

Von LVZ