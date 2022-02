Wiedemar

Tödliches Unglück am Stauende: Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 9 bei Wiedemar (Kreis Nordsachsen) ist am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er fuhr gegen 16 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache in Richtung München auf einen haltenden Lkw am Stauende auf. Der schwer verletzte Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, wie eine Sprecherin der Leipziger Polizei am Donnerstagmorgen auf LVZ-Nachfrage mitteilte. Er war nach dpa-Informationen 59 Jahre alt.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Wiedemar und Kapellenberg. Nach Polizei-Informationen saß der Mann alleine in dem Pkw. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zum Alter des Unfallopfers konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Autobahn bis 19 Uhr voll gesperrt

Die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion dauerte bis in die Abendstunden an. Neben der Polizei waren auch das Rettungswesen, die Feuerwehr sowie ein Gutachter der Dekra im Einsatz. Die Verkehrspolizei ermittelt. Die Autobahn 9 war in Richtung München bis 19 Uhr voll und danach noch teilweise gesperrt. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von 25 000 Euro.

Der Aufprall war so stark, dass sich das Auto unter dem Lkw verkeilt hatte. Quelle: Feuerwehr

Vor Ort waren unter anderem die Feuerwehren von Wiedemar und Zschernitz. Bei der Lageerkundung sei zunächst nicht zu erkennen gewesen, wie viele Insassen sich in dem Pkw befanden, so die Feuerwehr. Der Aufprall war so stark, dass sich das Auto unter dem Lkw verkeilt hatte.

Schwieriger Einsatz für die Retter

Die Einsatzkräfte der Gemeindefeuerwehr Wiedemar versuchten zusammen mit den Kräften des Ausrückeverbundes Brehna/ Glehbitzsch/ Renneritz sowie der Feuerwehr Roitzsch, auf der Beifahrerseite des Pkw einen Rettungszugang zu schaffen, um an die Insassen zu gelangen. Mittels Autokran wurde versucht, das Auto unter dem Lkw hervorzuziehen. Dies war auf Grund des massiven Aufpralls nur gering möglich. Auch das Anheben des Lkw mittels hydraulischen Geräten erwies sich als schwierig.

Von lvz/nöß