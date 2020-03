Halle

Am frühen Montagmorgen ist ein Mann bei einem Autounfall auf der A 38 südlich von Halle gestorben. Wie die Polizei sagte, fuhr der Fahrer eines Transporters zwischen Schafstädt und dem Dreieck Halle-Süd auf einen LKW auf. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Fahrbahn in Richtung Leipzig ist weiterhin gesperrt.

von LVZ/dpa