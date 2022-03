Leipzig

Auf der Autobahn 9 Richtung Berlin ist es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle am Abend auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, fuhr kurz vor der Anschlussstelle Bad Dürrenberg ein Lastwagen auf ein Stauende auf. Dabei sei die Wucht des Aufpralls so groß gewesen, dass der vor ihm stehende Pkw unter einen Sattelzug geschoben wurde.

Die hinzugerufen Einsatzkräfte hätten in der Folge große Mühe gehabt, den verunglückten Fahrer des Autos zu bergen. Ein Kran musste zur Unterstützung angefordert werden. Der Verunglückte ist laut Polizei noch am Unfallort verstorben. Auch einer der Lkw-Fahrer sei bei dem Aufprall verletzt worden. Weitere Aussagen zum genauen Unfallhergang und konnte die Sprecherin am Abend noch nicht machen.

Bereits der zweite schwere Unfall am Mittwoch

In Folge der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die A 9 am Unfallort in Richtung Berlin bis in die Abendstunden vollständig gesperrt werden. Bereits am Vormittag war es einige Kilometer nördlich auf dem selben Autobahnabschnitt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwischen Leipzig-West und Großkugel war ebenfalls ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren. Ein Lkw-Fahrer musste von einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Von anzi