Brand-Erbisdorf

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Brand-Erbisdorf in Mittelsachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Auto am Freitagabend in einer Kurve ins Schleudern geraten. Es prallte gegen Bäume und geriet in Brand. Der Fahrer sei eingeklemmt worden und habe sich nicht selbst aus dem Wrack befreien können. Der Mann starb noch am Unfallort.

Seine Identität war zunächst unklar.

Von RND/dpa