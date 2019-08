Kurort Rathen

Am Sonntagnachmittag ist ein 34-jähriger Kletterer am vorderen Gansfelsen im Rathener Klettergebiet abgestürzt und ums Leben gekommen. Er war als Vorsteiger einer Zweierseilschaft unterwegs. Plötzlich verlor er den Halt und stürzte ab. Er fiel rund 12 Meter nach unten und blieb in einer größeren Felsspalte liegen. Sein Kletterfreund war zum Zeitpunkt des Unglücks rund vier bis fünf Meter entfernt unter ihm.

Die Retter brachten den Verunglückten zunächst in ebenes Gebiet. Quelle: Marko Förster

Nachdem der Notruf abgesetzt war, kamen die Kameraden der Nahe gelegenen Bergwachtstation Rathen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Der Versuch, den 34-Jährigen wieder zu beleben blieb erfolglos. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des erfahrenen Industriekletterers feststellen. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Kletterfreund des Verunglückten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt zu den Umständen. Derzeit gehen die Kriminalisten von einem tragischen Unglücksfall aus.

Von Marko Förster