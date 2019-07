Eilenburg

Tragödie in Eilenburg. Am Samstagmorgen um 7.40 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Eine Frau war auf der B87 von Taucha kommend in Richtung Eilenburg in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Fahrzeug brannte sofort

Das Fahrzeug der 59-Jährigen ging sofort in Flammen auf. Sie konnte sich nicht mehr aus dem Auto befreien und verstarb im Wageninneren, so die Einsatzkräfte.

Während der Bergungsarbeiten war die B87 bis 13.30 Uhr vollgesperrt.

Von RND/lin