Chemnitz

In einem Wohnhaus im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg ist am Mittwochabend eine Leiche entdeckt worden. Das sagte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei Chemnitz am frühen Donnerstagmorgen.

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) berichtet, soll es sich um einen Mann handeln. Weiter ermittele die Polizei wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Beides wollten die Beamten am Morgen nicht bestätigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Von RND/dpa