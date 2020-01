Toter im Baumarkt von Grimma stirbt an Kopfverletzung

Grimma

Der kürzlich im Gelände des Grimmaer Obi-Baumarktes aufgefundene tote Mann ist offensichtlich an einer Kopfverletzung gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Montag mitteilte.

Der 51-Jährige wurde vor knapp einer Woche Kunde im Gartenbereich des Baumarktes in der Grimma Hengstbergstraße aufgefunden. Hier muss er am Ende des Tages zusammengebrochen sein. Der leblose Mann war erst am darauffolgenden Tag von Personal entdeckt worden. Er konnte aufgrund des Fahrzeuges, das er auf dem Parkplatz abgestellt hatte, schnell identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Todesermittlungsverfahren eingeleitet. „Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion ist Todesursache eine erhebliche Kopfverletzung, welche am wahrscheinlichsten aus einem vorherigen Sturz resultiert“, teilte Staatsanwalt Andreas Ricken mit. Anhaltspunkte dafür, dass es durch Dritteinwirkungen zu den Verletzungen gekommen sein könnte, würden derzeit nicht vorliegen. Derzeit könne nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen werden.

