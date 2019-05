Muldestausee

Am Ufer des Muldestausees bei Schlaitz ( Sachsen-Anhalt) hat ein Angler am Freitagmittag eine fast skelettierte Leiche gefunden. Identität, Geschlecht und Todesursache sind noch unklar – der Leichnam wird derzeit gerichtsmedizinisch untersucht. In diesem Zusammenhang wird derzeit aber auch geprüft, ob es sich dabei um den seit Januar vermissten Oliver Schneider (31) aus Eilenburg handelt. Den Kollegen aus Sachsen-Anhalt sei DNA-Material des Vermissten zur Verfügung gestellt worden. Nun müssten aber erstmal die Ergebnisse abgewartet werden, so Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmorgen. Mit einem Ergebnis rechne man voraussichtlich in den nächsten Tagen.

Skelettierte Leiche lag am Ufer des Muldestausees

Mitteldeutsche Zeitung und die Bild hatten über den Leichenfund berichtet. Polizei und Kameraden der Schlaitzer Feuerwehr, die den Rettungskräften den Weg wiesen, waren vor Ort. Die leblose Person lag am Ufer, der Einsatz eines Motorbootes war nicht notwendig. Laut den Medienberichten waren sofort Maßnahmen zur Identifizierung angelaufen. Das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Polizeidirektion Dessau-Roßlau habe mittlerweile den Fall von der Bitterfelder Polizei übernommen.

Ergebnisse der Rechtsmedizin werden mit Vermisstenfällen abgeglichen

Die Ergebnisse, die die Untersuchung der Rechtsmedizin bringen, und aktuelle Vermisstenfälle müssten demnach abgeglichen werden, um herauszufinden, um welche Person es sich in diesem konkreten Fall handelt. Offiziell Vermisste gäbe es in diesem Bereich derzeit nicht, so ein Sprecher. Die Polizei im Nachbarbundesland erhofft sich deshalb dazu auch Erkenntnisse aus Sachsen, denn man geht davon aus, dass der Leichnam über die Mulde in den Stausee gelangt ist.

Eilenburger Oliver Schneider wird seit 8. Januar vermisst

Oliver Schneider war am 8. Januar das letzte Mal von einer Nachbarin gesehen worden. Am 9. Januar hatte er mit seinem Betreuer einen Termin beim örtlichen Jobcenter, erschien dort aber nicht. Seither gilt er als spurlos verschwunden. Am 12. Januar wurde dann sein Fahrrad in einem Gebüsch an einem Einkaufsmarkt in Eilenburg gefunden. Such-Aktionen der Polizei wie zuletzt Ende Februar im Umfeld des ehemaligen Chemie-Werkes in Eilenburg und ein Beitrag in der MDR-Sendung „ Kripo live“ blieben ergebnislos, ebenfalls brachten die regelmäßigen Veröffentlichungen der Familie im sozialen Netzwerk Facebook nichts.

Von LVZ