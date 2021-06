Traktor geht bei Kitzscher lichterloh in Flammen auf

Ein Traktor ist am Ortsrand von Braußwig in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Feuerwehren aus Kitzscher und Borna löschten das Feuer und kühlten den mit Düngemittel beladenen Anhänger.

