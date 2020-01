Lonnewitz

Auf der B6 hat sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr ein schwerer Unfall ereignet: Hinter Lonnewitz nahe dem Abzweig nach Rechau stießen ein VW-Kleinbus und ein Traktor zusammen. Laut Polizeidirektion Leipzig wurden drei Menschen verletzt, weitere Details waren bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt. Der Traktor war mit Anhänger unterwegs, der zusammen mit dem Volkswagen auf der Straße nach der Kollision liegen blieb. Der Traktor selbst kam erst auf einem Feld in einiger Entfernung zum Stehen. Offenbar wurde der Traktorfahrer bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Feuerwehrleute und Sanitäter waren im Einsatz und ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und sperrte die Straße in beide Richtungen ab.

Von OAZ