Leipzig

Auf der B 186 hat es am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung zur B 2 einen Unfall mit einem Traktor gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war der Traktorfahrer in Richtung Löbschütz unterwegs.

Als er rechts auf die B 186 einbog, fiel die Ladung vom Anhänger. Diese war vermutlich nicht ausreichend gesichert und beschädigte ein Auto sowie ein Motorrad. Bei den Aufräumarbeiten geriet ein Ballen in Brand und musste durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Schaden in niedriger vierstelligen Höhe.

Von fbu