Transporter-Fahrer bei Unfall auf A38 südlich von Leipzig tödlich verunglückt

Markranstädt

Auf der Bundesautobahn 38 in Richtung Göttingen hat sich in der Nacht zum Sonnabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, kam es um 3.25 Uhr zwischen dem Parkplatz Fuchsaue und der Abfahrt Lützen zu dem tragischen Ereignis. Der Fahrer eines Transporters bemerkte einen Stau auf der A38 zu spät und fuhr auf einen LKW am Stauende auf. Der Transporter wurde dabei stark beschädigt, der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Richtungsfahrbahn Göttingen war am Samstagvormittag noch gesperrt, Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung dauerten an, informierte die Polizeiinspektion Halle. Kurz vor Mitternacht waren nahe Lützen zwei PKW verunfallt, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Richtungsfahrbahn Göttingen wurde gesperrt – dadurch kam es zu dem Stau. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen.

Von thl