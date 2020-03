Leipzig

Ein Transporter hat sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der A 14 in Fahrtrichtung Dresden in Höhe von Roßwein bei einem Unfall überschlagen. Laut Polizei wurde der 21-jährige Fahrer nicht verletzt.

Durch einen beschädigten Reifen verlor der Mann zunächst die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts auf den Standstreifen ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Am Ende der Begrenzung kippte das Fahrzeug nach rechts und überschlug sich am Hang.

Der Transporter wurde bei dem Unfall komplett zerstört und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro.

Von fbu