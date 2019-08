Naunhof

Ein 27-jähriger Fahrradfahrer ist gegen 18 Uhr in Naunhof schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Bahnhofsstraße in Richtung Großsteinberger Straße unterwegs, als es zum Unfall kam.

Der 61-jährige Fahrer des Transporters war auf der Großsteinberger Straße in Richtung Bahnhof unterwegs und wollte verkehrswidrig nach links in die Wilhelm-Külz-Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Von fbu