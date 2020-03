Trickbetrüger mit Schutzanzügen sind in Sachsen unterwegs

Leipzig

Das ist besonders dreist: Betrüger nutzen die Coronakrise aus und versuchen bereits verunsicherte Bürger auch noch um ihr Bargeld zu erleichtern. In den vergangenen Tagen gaben sich die Täter immer wieder als Coronatester vom Gesundheitsamt aus.

So warnt das Landratsamt Bautzen vor Kriminellen in Hoyerswerda. Dort steuerten sie in Schutzanzügen private Haushalte an. Sie wollten als angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Abstriche vornehmen. In Wahrheit suchten sie aber in den Wohnungen nach Wertgegenständen und Bargeld.

Nachts Besuch in Beucha

So auch in einem Fall aus Beucha im Landkreis Leipzig. Dort erhielt ein 58 Jahre alter Mann schon Anfang der zurückliegenden Woche den ungebetenen Besuch. Am Telefon sollen die Täter dem Mann laut Polizei erzählt haben, dass einer seiner Bekannten mit einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus liege. Deswegen müsse er getestet werden. Mitten in der Nacht seien dann zwei Männer in Schutzanzügen und mit Schutzmaske erschienen, die scheinbar einen Abstrich bei ihm nahmen.

Die Polizei geht davon aus, dass die angeblichen Coronavirus-Tester den 58-Jährigen bestehlen wollten. Am Ende fehlte demnach nichts aus seiner Wohnung, was die Ermittler auf die für Betrüger unpassenden Räumlichkeiten zurückführen.

Polizei und Gesundheitsamt betonten, dass Teams des Gesundheitsamtes in Leipzig nicht zu potenziell infizierten Menschen nach Hause kämen. Ausnahmefälle könne es in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen geben, wenn Menschen körperlich beeinträchtigt sind. Die Mitarbeiter kämen dann allerdings mit Voranmeldung - und auf gar keinen Fall nachts.

Enkeltrick in Coronazeiten

Eine weitere Betrugsmasche, die inzwischen auch bundesweit gemeldet wird: Unbekannte rufen bei Senioren an und geben sich als mit dem Corona-Virus infizierte Angehörige aus. Angeblich benötigen sie finanzielle Unterstützung für die teure Behandlung oder Verpflegung während der Quarantäne. Es wird vereinbart, dass in Kürze jemand vorbeikommt, um das Geld in Empfang zu nehmen.

Vor der Haustür stehen wenig später fremde Personen, um Geld oder Wertsachen abzuholen. Daher rät die Polizei: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Unbekannte, auch wenn sich diese als angebliche Amtspersonen ausweisen.

Von mro