Mügeln

Aufregung am Samstagabend in Mügeln. Von einer Koppel waren über 20 Pferde ausgebrochen und in Richtung der Umgehungsstraße galoppiert. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Schweta, Niedergoseln und Mügeln konnten die Tiere zum Glück wieder einfangen. Damit konnte ein möglicher Zusammenstoß der Pferde mit Fahrzeugen auf der Umgehungsstraße zwischen Mügeln und Schweta in Höhe der Abfahrt Niedergoseln verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Von Sven Bartsch und Jana Brechlin