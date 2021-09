Leipzig

Der Hänger eines Sattelzugs ist am Donnerstagabend gegen 18.12 Uhr auf der B95 bei Rötha beim Auffahren auf die A72 umgekippt. Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, fuhr der 57-jährige Fahrer offensichtlich zu schnell in eine Linkskurve, in der der Hänger umkippte. Laut Polizeiangaben war er mit zwölf Tonnen Bier beladen, die im Straßengraben landeten. Ob es sich um Flaschen oder Fässer handelte, war am Donnerstagabend noch unklar. Nach ersten Informationen blieb der Fahrer unverletzt. Die Beamten sicherten die Unfallstelle.

Von mape