Überfall im Schillerpark Borna – Polizei sucht Zeugen

Borna

Die Polizei in Borna sucht dringend Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am 26. November in Borna ereignet hat. An jenem Freitagnachmittag war ein 58-jähriger Mann mit seinem Hund im Schillerpark unterwegs. Dort wurde er von einem ihm unbekannten Mann angegriffen und mit einem gefährlichen Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Der 58-Jährige ging zu Boden, während der Täter weiter auf ihn einschlug. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr.

Täter trug Basecap und schwarze Jacke

Laut Polizeiangaben war dem Angriff offenbar ein Streit zwischen dem 58-Jährigen und dem ebenfalls unbekannten Vater des Angreifers vorausgegangen. Zudem habe sich der unbekannte Täter im Beisein eines Mädchens befunden, nach bisherigen Erkenntnissen seine Tochter, welches eine weiße Jacke mit Figuren darauf trug. Die langen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Das Mädchen trug schwarze Leggins und helle Turnschuhe. Der Tatverdächtige selbst konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, habe kurze, dunkelblond Haare mit einem Igelschnitt, ein rundliches Gesicht und trug zur Tatzeit ein graues Basecap, eine schwarze Jacke mit gelben Streifen sowie eine eckige Brille.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440, zu melden.

Von lvz