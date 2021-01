Überfall in Machern: Vermummter verfolgt Verkäufer mit Vorschlaghammer

Machern

Ein 37-Jähriger ist am Samstagabend in einen Einkaufsmarkt in Machern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den mit Maske und Kapuze vermummten Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Brecheisen das Fenster des Marktes zerschlug und in einen Pausenraum einstieg. Eine Mitarbeiterin, die sich gerade in dem Raum aufhielt, sowie der Filialleiter und eine Kassiererin konnten flüchten. Der Einbrecher verfolgte sie jedoch – mit einem Vorschlaghammer in der Hand. Die Flüchtenden forderte er mehrfach auf, stehen zu bleiben.

Fluchtversuch über die B6

Zeugen konnten beobachten, wie zunächst die drei Mitarbeiter auf den Parkplatz flohen und schließlich auch der Täter den Markt verließ und in sein Fahrzeug stieg, das er zuvor mit laufendem Motor abgestellt hatte. Der 37-Jährige versuchte über die B6 Richtung Leipzig zu entkommen, konnte aber in der Ortslage Seehausen von der Polizei gestoppt werden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Zwar fanden die Beamten weder das Brecheisen noch den Vorschlaghammer im Wagen, dafür aber eine Schreckschusswaffe auf dem Beifahrersitz.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, gegen ihn wird unter anderem wegen Nötigung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Schon am Sonntag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der eine Einlieferung in die JVA veranlasste.

