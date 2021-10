Eilenburg

In der Torgauer Landstraße in Eilenburg Ost ist am Freitagvormittag erneut eine ältere Frau überfallen worden. Wie die Eilenburger Polizei mitteilte, war die 82-Jährige zwischen 11 und 13 Uhr im Bereich des Garagenkomplexes, Höhe Netto-Einkaufsmarkt, mit ihrem Rollator unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte. Der entriss die am Rollator hängende Handtasche. Im Anschluss entnahm er aus der darin befindlichen Geldbörse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Danach gab der Tatverdächtige die Geldbörse und Tasche zurück und flüchtete unerkannt mit einem Fahrrad. Im Zusammenhang mit der Tat kam die 82-Jährige zu Fall und verletzt sich.

Lesen Sie auch:

Eilenburg: Unbekannter Täter raubt 89-jährige Frau aus und flüchtet

Eilenburg: Rollstuhlfahrerin beraubt – offenbar kein Einzelfall

Jugendlicher raubt Rollstuhlfahrerin in Eilenburg aus

Schockanrufe: Eilenburger Polizei warnt vor Trickbetrügern

Ähnliche Vorgehensweise wie bei früheren Taten

Zum Tatgeschehen machte die Polizei keine weiteren Angaben, die Vorgehensweise sei aber ähnlich dem Vorfall von Anfang Oktober in der B 87-Unterführung An der Schondorfer Mark, so Thomas Jahn, Leiter des Kriminaldienstes im Polizeirevier Eilenburg. Damals hatte ein Radfahrer eine 64-Jährige beraubt, die mit ihrem E-Rollstuhl unterwegs war. Erst vor wenigen Tagen gab es einen weiteren Überfall. Die 89-jährige Frau wehrte sich, schlug mit ihrem Gehstock auf den Täter ein, der schließend mit dem Fahrrad flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen

Im aktuellen Fall hoffen die Beamten auf Mithilfe aus der Bevölkerung. „Zwei Frauen und ein Mann haben der Frau kurz nach dem Überfall geholfen. Wir bitten diese und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, dringend, sich bei der Polizei zu melden“, so Thomas Jahn.

Täterbeschreibung

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: circa 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Gestalt, trug einen hellen Mundschutz, Bekleidung: dunkle Kopfbedeckung (Mütze oder Cap), dunkle Jacke und Hose.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Tel. 03423 664100 zu melden.

Von lvz