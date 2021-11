Unbekannte beschmieren Bahnwaggons in Espenhain

Rötha/Espenhain

Schmierereien sind am Dienstagvormittag in Espenhain entdeckt worden. In der Nacht zuvor verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände einer Eisenbahnbaugesellschaft in dem Röthaer Ortsteil. Dort brachten sie mit weißer und roter Farbe an mehrere Eisenbahnwaggons verschiedene Graffitis an, hat die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt. Die Täter müssen in der Zeit zwischen Montag, gegen 19.50 Uhr, und dem nächsten Tag, 9 Uhr, im Einsatz gewesen sein. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sind aufgenommen worden.

Von LVZ