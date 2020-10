Unbekannte bestehlen Kita in Neukieritzsch: Bronze-Plastik verschwunden

Neukieritzsch

Fassungslosigkeit, Entsetzen und Trauer herrschten gestern in der Kindertagesstätte „Haus der Zukunft in Neukieritzsch“ über einen überaus dreisten Diebstahl. Direkt vor dem Eingang hatten Unbekannte in der Nacht eine dort stehende Bronze-Plastik entwendet.

Die junge Frau, die voller Glück und Stolz ihren kleinen Jungen vor sich in die Luft hält, war so etwas wie das Sinnbild für die Kindereinrichtung. Das Werk eines Leipziger Bildhauers stand schon an der früheren Kindereinrichtung im Gebäude der jetzigen Gemeindeverwaltung am Schulplatz, ehe es vor der 1976 eröffneten Einrichtung in der Leipziger Straße aufgestellt wurde.

Hausmeister entdeckte den Diebstahl

Als die ersten Erzieherinnen am Morgen zum Frühdienst kamen, bemerkten sie im Dunkeln noch nichts von dem Diebstahl. Das über der Bepflanzung im kleinen Park etwas fehlte, fiel erst gegen acht Uhr dem Hausmeister auf. Der informierte Leiterin Katrin Winter, die rief die Polizei.

So sah der kleine Park vor der Kita am Morgen aus. Quelle: privat

„Für uns bedeutet dieser Diebstahl nicht nur einen materiellen Verlust, sondern auch einen emotionalen. Die Figur war unser Logo,“ sagt die Kita-Leiterin. Und berichtet, welche Wirkung der Diebstahl auf die Kinder hat: „Die sind traurig, verstehen nicht, wer so etwas macht, und wollen den Dieb mit nassen Kastanien bewerfen.“

Die Polizei sicherte Spuren rund um das Gelände und leitete die Ermittlungen ein. Die Plastik soll rund 100 Kilogramm schwer gewesen sein. Die diebe gingen vermutlich gewaltsam vor, eine Schraube soll noch in dem flachen Sockel gesteckt haben.

Von André Neumann