Unbekannte brechen in Regis-Breitingen in Fleischerei-Filiale ein

Regis-Breitingen

Die Fleischerei-Filiale im Norma-Markt in Regis-Breitingen blieb am Sonnabend Vormittag geschlossen. Grund war ein Polizeieinsatz. Beamte suchten nach Spuren eines nächtlichen Einbruchs.

Unbekannte hatten in der Nacht offenbar gewaltsam eine rückwärtige Tür zu dem Geschäft aufgebrochen, das sich innerhalb des Marktes im Bereich der Kassenzone befindet. Ersten Angaben der Polizei zufolge sollen die Einbrecher Bargeld entwendet und nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19.30 Uhr am Freitagabend und 7 Uhr morgens am Sonnabend, als das Personal den Einbruch bemerkte.

Zur Unterstützung der Suche nach dem oder den Tätern bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht an und um den Markt etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Borna zu wenden. Telefon: 03433/2440.

Von LVZ