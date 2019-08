Leisnig

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend, in der Zeit von 12.30 Uhr und bis 6.30 Uhr, in Leisnig zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt und einen Gesamtschaden von rund 3700 Euro verursacht.

Cabriodach zerschnitten

An einem Fiat Cabrio, das in der Lönsstaße abgestellt war, zerschnitten die Unbekannten das Verdeck, zerkratzten den Lack und zerstachen zwei Reifen. Zudem wurde ein Seitenspiegel abgetreten, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit.

Polizei sieht Zusammenhang bei Taten

In der Straße An der Meline hatten die Unbekannten alle vier Reifen an einem VW zerstochen, den Lack zerkratzt und beide Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von daz