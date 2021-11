Unbekannte schmieren Nazi-Symbole in Bornaer Kirche

Borna

Selbst vor der besonderen Bedeutung einer Kirche machten die Täter nicht halt. Und das am helllichten Tag. Unbekannte brachten mit einem rot-lilafarbenen Stift zwei nationalsozialistische Symbole im Innenbereich eines Bornaer Gotteshauses an. Passiert ist das laut einer Meldung der Polizeidirektion Leipzig vom Mittwoch bereits am Sonntag, dem Reformationstag. Die Zeit kann auf 10 bis 17.25 Uhr begrenzt werden. Die Schmierereien hatten Größen von 0,4 mal 0,4 und 0,55 mal 0,55 Meter. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen, informiert die Polizei weiter.

Von LVZ