Böhlen/Lossatal

Unbekannte haben ein Auto in Böhlen angezündet. Das Fahrzeug brannte am Donnerstag auf einem Feldweg, so die Polizei. Trotz der schnell hinzugerufenen Feuerwehr brannte der Wagen komplett aus.

Zu einem weiteren Autobrand kam es am Donnerstag in der der Gemeinde Lossatal. Ein Nachbar des Geschädigten bemerkte das Feuer, wodurch es schnell gelöscht werden konnte. Dennoch entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. In beiden Fällen haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot