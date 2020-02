Torgau

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 12. Februar, gegen 2 Uhr einen Zigarettenautomaten in Torgau gesprengt. Der Automat stand in der Straße Werdau, wie die Polizei mitteilt. Aus dem beschädigten Automaten haben die Täter eine Geldkassette und Zigaretten geklaut. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot