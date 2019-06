Bad Düben

Nahe der Ausfahrt Gruna in der der Nähe von Bad Düben haben Unbekannte am Sonntag ein totgefahrenes Wildschwein gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Tier gegen 22.30 Uhr von einem Sattelschlepper angefahren und verendete noch am Unfallort.

Während der 47-jährige Fahrer den Unfall noch zu Protokoll gab, hielt ein weißer Skoda an. Ein Mann und eine Frau luden den Kadaver in ihren Kofferraum und fuhren davon.

Allerdings hätten sie dafür die Erlaubnis des Jagdpächters gebraucht. Dieser beklagt nun einen Schaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zu dem Pärchen machen können. Hinweise nimmt das Eilenburger Revier telefonisch unter (03423) 664 100 entgegen.

thiko