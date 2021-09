Unbekannte wollen zwei Geldautomaten in Wurzen aufbrechen

Wurzen

Gleich zwei Geldautomaten sind in Wurzen in der Nacht zum Sonnabend attackiert worden. Unbekannte versuchten, mit einem Gegenstand das Einzahlfach eines Gerätes aufzubrechen, hat die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagvormittag mitgeteilt. Bei einem weiteren Automaten wurde auf unbekannte Art und Weise das Geldeinzahlfach herausgerissen. An das Bargeld gelangten die Täter allerdings nicht.

Orte des Geschehens nennt die Polizei nicht, passiert sein sollen die Vorfälle zwischen Freitag, 18 Uhr, und dem nächsten Morgen, 4.18 Uhr. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen.

Von LVZ