Borna

Sie haben nichts ausgelassen: Unbekannte haben zwischen Sonntag um 20.30 Uhr und Montag gegen 11.30 Uhr einen weißen Citroen DS 5 in der Bockwitzer Straße mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Da das gesamte Fahrzeug betroffen ist, ergibt sich ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Diese können sich beim Polizeirevier in der Grimmaische Straße in Borna melden.

Von lvz