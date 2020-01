Eilenburg

Unbekannte haben am Samstag ein Wochenendhaus in Eilenburg angezündet. Nach Polizeiangaben drangen die Täter in das Gebäude ein und entzündeten ein Feuer im Dachgeschoss des Hauses. Das Gebäude wurde bei dem Brand zerstört. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro.

Von RND/mot