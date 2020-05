Groitzsch

Ein Rentnerehepaar in Groitzsch ist Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Täter durch ein Kellerfenster in der Nacht von Freitag zu Samstag in das Einfamilienhaus eingedrungen. Im Haus der Senioren (76 und 79 Jahre alt) wurde das komplette Erdgeschoss durchsucht. Aus der Handtasche der Geschädigten entwendete der Unbekannte Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Fahrzeugschein und Originalschlüssel zum Pkw Audi des Mannes.

Mit dem Originalschlüssel wurde der Pkw entwendet, konnte jedoch gegen 08:30 Uhr im Pulvermühlenweg in Zwenkau festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ