Leipzig

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zu Montag Vor dem Hospitaltore in Leipzig-Reudnitz ein Auto und ein Moped angezündet. Der Wagen wurde durch die Flammen am frühen Montagmorgen gegen 1.13 Uhr erheblich beschädigt, sagte eine Polizeisprecherin. Am Moped entstand ein Totalschaden. Die Flammen konnten gelöscht werden. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Vom Täter oder von der Täterin fehlte jede Spur.

Von RND/dpa/iro