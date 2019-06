Görlitz

Bei mehreren Unfällen in Ostsachsen sind am Freitag zwei Menschen gestorben, ein acht Jahre altes Kind wurde schwer verletzt. In Radgendorf (Kreis Görlitz) wurde am Nachmittag eine Frau auf ihrem Grundstück von einem Bagger eingequetscht und getötet. Das Alter der Frau war unklar. Auch in welchem Verhältnis der Baggerfahrer zu ihr stand, konnte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Abend noch nicht sagen. Laut Medienberichten soll es sich um den Ehemann der Frau handeln.

In Biehla im Kreis Bautzen starb am Nachmittag außerdem der Fahrer eines Elektro-Rollstuhls, als er eine Straße überqueren wollte. Der Fahrer eines Autos erfasste ihn mit seinem Wagen. Er erlitt einen Schock. Das Alter des Opfers war noch nicht geklärt.

Ein acht Jahre alter Junge erlitt zudem schwere Kopfverletzungen, als er mit dem Anhänger eines Wohnwagens kollidierte. Das Kind war bei dem Unfall am Partwitzer See in der Nähe von Hoyerswerda mit dem Fahrrad unterwegs, wie der Polizeisprecher in Görlitz mitteilte.

dpa