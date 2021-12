Unfall: Auto fährt in die A-72-Böschung bei Borna – Fahrer verletzt

Borna

Den Straßenverhältnissen geschuldet war womöglich ein Unfall vom Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 72 bei Borna. Ein Pkw Ford war gegen 16.35 Uhr in Richtung Hof unterwegs. Ungefähr anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Borna-Nord kam das Auto nach rechts von der laut Polizei winterglatten Fahrbahn ab. Es blieb an der angrenzenden Böschung liegen. Der 26-jährige Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Von LVZ