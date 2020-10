Mockrehna

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der B 87 zwischen Mockrehna und dem Abzweig Stern. Der Fahrer (37) eines Renault war auf der Bundesstraße in Richtung Torgau unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr und sich überschlug. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, sodass in der Folge die Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. In seinem Fahrzeug saßen zwei Kinder(5). Die Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant behandelt. Gegen den Autofahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10 050 Euro.

Die freiwillige Feuerwehr Mockrehna war mit elf Kameraden und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Von lvz