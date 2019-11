Grimma/Großbothen

Ein schwerer Unfall hatte am Sonntagabend Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in Atem gehalten. Gegen 19.30 Uhr ist ein Pkw Honda in Großbothen auf der B107 stadtauswärts in Richtung Colditz unterwegs und kurz vor Ortsausgang nach links in Richtung Kössern abgebogen. Dort führt die Kreisstraße 8339 nach einer Linkskurve durch einen Eisenbahntunnel.

Honda prallt frontal gegen Tunnelmauer

Der Honda jedoch ist geradeaus gefahren und noch vor Einfahrt in den Eisenbahntunnel gegen eine Mauer des Brückenbauwerkes geprallt. Den Insassen, ein Seniorenehepaar, wurde sofortige Erste Hilfe durch den Rettungsdienst zuteil. Dann aber mussten die Verletzten erst einmal von den Feuerwehrfrauen und -männern aus ihrem Unfallwrack befreit werden, bevor sie vollumfänglich medizinisch betreut werden konnten. Die beiden Unfallopfer sind in zwei verschiedene Kliniken transportiert worden.

Bei diesem Unfall noch vor der Einfahrt zum Eisenbahntunnel in Großbothen werden zwei Menschen schwer verletzt. Quelle: Frank Schmidt

Den Floriansjünger oblag es, noch das Unfallfahrzeug zu sichern sowie ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und aufzunehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, dessen Ursache zunächst noch im Dunklen liegt. Die K8339 (Kösserner Straße) musste für die Dauer des Blaulichteinsatzes in beide Richtungen voll gesperrt werden. Eine Ausweichmöglichkeit bot sich Autofahrern über Kleinbothen an.

Von Frank Schmidt