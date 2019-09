Grimma

Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Krad sorgte am Mittwoch gegen 7.40 Uhr auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen zu Behinderungen im Berufsverkehr. Am Abzweig Bahren ist das Krad auf der B107 als Hauptstraße in nördliche Richtung unterwegs gewesen und stieß mit einem aus Bahren kommenden Ford zusammen.

Durch den Unfall ist es auf der B107 zu Behinderungen im Berufsverkehr gekommen Quelle: Frank Schmidt

Dabei ist der Zweiradfahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und war bemüht, die Unfallstelle zügig zu beräumen, um zur Verkehrsentspannung auf der stark frequentierten Straße zu sorgen.

Von Frank Schmidt