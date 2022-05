Unfall am A-72-Ende bei Rötha – mit beachtlichem Nachspiel

Rötha

Nach einer ruhigeren Zeit hat sich am Röthaer Abschluss der Autobahn 72 wieder ein Unfall ereignet. Der ging zwar glimpflich ab, hat allerdings dennoch einige beachtliche Folgen. Wenigstens wurde der Verkehr an dem Übergangsabschnitt vom aktuellen Ausbau-Ende zur Bundesstraße 95 wenig beeinträchtigt – schlicht, weil am Sonntagmorgen nur wenige Fahrzeuge in Richtung Leipzig unterwegs waren.

Seat Cordoba im Tempo-40-Bereich verunglückt

Der Polizei wurde der Unfall gegen 5.30 Uhr von einem Unbeteiligten gemeldet, hat das Revier Borna informiert. Ein Seat Cordoba, Baujahr 1996, war in dem Tempo-40-Bereich gegen die Leitplanke gekracht. Die sofort aufbrechenden Polizeibeamten trafen allerdings den Unfallfahrer nicht mehr am Auto an. Er war auf der Flucht – konnte aber zügig gefasst werden.

Weigerungen und Widerstand

Die Kontrolle auf Atemalkohol – das „Pusten“ – verweigerte der augenscheinlich stark angetrunkene 58-Jährige. Weshalb er zur Blutentnahme gebracht werden sollte. Da er erheblich Widerstand leistete, wurde er schließlich mit Handfesseln im Funkwagen in die Klinik Zwenkau gefahren. Der Promille-Wert des Blutalkohols konnte noch nicht mitgeteilt werden.

Unfallfahrer sammelt Anschuldigungen

Den Mann erwartet laut Revier nun ein Strafverfahren mit mehreren Anschuldigungen: Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, womöglich tätlicher Angriff, weil er einen Polizisten beißen wollte. Auf jeden Fall wurde der Führerschein erst einmal eingezogen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist nicht benannt worden.

Von Olaf Krenz