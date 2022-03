Unfall am Bus in Colditz: Pkw verletzt ein Kind

Colditz

Ein Unfall mit einem Kind hat sich am Freitagnachmittag in Colditz ereignet. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagmittag mitgeteilt hat, fuhr eine 80-jährige Frau gegen gegen 15.25 Uhr einen Pkw Peugeot auf der Lausicker Straße in westliche Richtung. Im Gegenverkehr stand ein Linienbus, der verkehrsbedingt gehalten hatte. Hinter diesem Bus überquerte ein sechsjähriger Junge die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Der Sachschaden wurde mit 2000 Euro beziffert, so die Polizei weiter. Ihr Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von LVZ