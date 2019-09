Der Ausleger eines Betonpumpenfahrzeuges beschädigt in Fuchshain bei Naunhof eine 20KV-Stromleitung, mit der eine Person in Berührung kommt, die wiederum einen Stromschlag erleidet. Nach einer Reanimation noch am Unfallort wird er in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen stirbt