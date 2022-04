Unfall auf A4 bei Wilsdruff: Lkw-Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

Wilsdruff

Ein Mann ist mit seinem Lastwagen auf der Autobahn 4 nahe der Abfahrt Wilsdruff mit einem Schilderwagen kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer war in der Nacht zum Dienstag in Richtung Dresden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr aus noch ungeklärter Ursache an einer Nachtbaustelle von hinten auf das Fahrzeug der Straßenwartung auf und wurde in seinem Sattelzug eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer wurde von Rettungskräften befreit und ins Krankenhaus gebracht. Wegen umherliegender Fahrzeugteile war die A4 in Richtung Eisenach an der Unfallstelle im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Morgen noch voll gesperrt.

Von RND/dpa