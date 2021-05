Unfall auf der A 14 bei Beucha: Transporter kollidiert mit LKW

Beucha

Am Donnerstagvormittag sind gegen 9.41 Uhr auf der A 14 in Fahrtrichtung Dresden ein Transporter und ein Lastwagen kollidiert. Nach Polizeiangaben wurde den beiden Fahrern zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Anschlussstelle Naunhof dabei der stockende Verkehr zum Verhängnis. So habe sich der Fahrer des Kleintransporters von der A 38 kommend auf die A 14 einfädeln wollen. Dabei bemerkte er jedoch nicht rechtzeitig, dass der LKW auf der Spur vor ihm abbremsen musste – es kam zum Auffahrunfall. Der Transporterfahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, musste jedoch verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei musste mehrere Gaffer aus dem Verkehr ziehen.

Von lvz