Unfall auf der Muldebrücke: A14 für mehrere Stunden gesperrt

Grimma

Auf der Muldebrücke ist in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw in den Anhänger eines Transporters gefahren und hat damit für eine Vollsperrung der A14 gesorgt. Laut Polizeiangaben verlor der Fahrer des Transporters auf der Strecke in Richtung Magdeburg aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug und rollte in Richtung Mittelleitplanke. Ein von hinten heranfahrender Lkw kollidierte demnach mit dem Anhänger des Transporters.

Bei dem Zusammenprall wurden durch herumfliegende Einzelteile auch zwei Fahrzeuge in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Daher musste die A14 bis etwa 5 Uhr gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Von RND/ms