Unfall bei Frohburg: Mann in Opel eingeklemmt

Frohburg/Bubendorf

Schwer verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagnachmittag nahe Frohburg ereignete. Weil einer der beiden eingeklemmt war, kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Feuerwehr holt Eingeklemmten raus

Auf der alten B 95 waren in Bubendorf am Abzweig Benndorf ein Opel Corsa und ein Iveco-Kleintransporter mit Anhänger zusammengestoßen. Der Opel wurde in den Graben geschleudert. Die Einsatzkräfte der Wehren Frohburg und Eschefeld wurden 13.35 Uhr alarmiert. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Kai Noeske kam vor Ort. „Mit Hilfe unseres hydraulischen Spreizers haben wir den Fahrer des Opels herausgeholt und an den Rettungsdienst übergeben“, sagte Einsatzleiter Dennis Sachse der LVZ. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und der Brandschutz an den Unfallwagen sichergestellt.

Polizei ermittelt zum Unfall-Hergang

Der verletzte Transporter-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfall-Hergang aufgenommen. Nach bisherigen Informationen war der Transporter auf der alten Bundesstraße, der jetzigen Staatsstraße 51, unterwegs. Der Opel kam aus Richtung Benndorf und wollte auffahren. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

