Ein 39-jähriger Lastwagenfahrer hat am Donnerstag in Machern mutmaßlich ein Haltesignal missachtet und einen Unfall verursacht. Wie ein Sprecher der Leipziger Polizei am Abend mitteilte, wurde beim Zusammenstoß eine 21-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt.

Nach ersten Informationen war der 39-Jährige mit seinem Sattelzug auf der Wurzener Straße unterwegs und wollte an einer Ampel abbiegen. Auf der Kreuzung kollidierte das Gespann mit einem vorfahrtsberechtigten Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Vorgarten geschleudert wurde.

Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin musste vor Ort medizinisch betreut werden. Die Höhe des Schadens beträgt mehr als 40.000 Euro.

