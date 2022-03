Unfall bei Rackwitz: Auto hebt ab – mehrere Verletzte

Rackwitz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 19 Uhr bei Rackwitz ereignet. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW Touareg fuhr auf der Bundesstraße 2 in Richtung Krostitz. An der Kreuzung zur Kreisstraße 7909 fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache in einen Baustellenbereich ein und weiter über einen Erdhügel. Das Fahrzeug hob ab, geriet ins Schleudern und kam in einem Graben zum Stehen, informierte die Polizeidirektion Leipzig.

Fünf Menschen verletzt

Der Fahrer und ein 14-jähriger Insasse erlitten leichte Verletzungen. Drei weitere Insassen – eine 37-jährige Frau sowie zwei Männer, 38 beziehungsweise 42 Jahre alt – wurden schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Beim Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 40 000 Euro.

Fahrer unter Alkohol

Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,70 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Der 38-Jährige hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lvz